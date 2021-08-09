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Отец застреленной в Щекинском районе девочки: «Я сбил убийцу с ног, обрез отбросил в сторону»

Отец застреленной в Щекинском районе девочки: «Я сбил убийцу с ног, обрез отбросил в сторону»

Житель деревни Панарино Геннадий Шапоченко рассказал Myslo, как произошла трагедия.

На место убийства девочки в деревне Панарино люди несут цветы и игрушки. Папа Эвелины Геннадий Шапоченко в шоке от произошедшего. Жуткую историю он рассказывает очень подробно, как следователям. Мужчина очень нервничает — прошлым вечером пьяный сосед застрелил его ребенка и тяжело ранил жену.

– Мы весь день строили площадку, буквально всем селом. Кто раствор дал, кто щебень. Дед тоже подходил к нам, никто не конфликтовал, как говорится, ничто не предвещало. Он пьяный был, пил весь день. Вечером мы завершили работу, выпили по стаканчику пива, всё цивильно. Рядом сидели соседские дети, и дед Витя сказал одному мальчику: «Иди отнеси мусор». Тот ответил: «Сам выкинь». Дед разозлился: «Ах ты, щенок, как со мной разговариваешь?!» И погнался за мальчиком. Но дед жирный, быстро бежать не мог, паренек убежал. Дед сказал: «Всё, я тебя сейчас застрелю!» И целенаправленно пошел в дом. Вышел с обрезом. Первый выстрел был в воздух, второй раз он уже направил обрез в сторону убежавшего ребенка.

В тот момент моя жена с дочкой на руках шла укладывать ее спать. Раздался выстрел. Дробь попала прямо в мою доченьку, в голову, в ушко. У дочки даже кусочек ушка оторвало. И в жену попала дробь. Жена вся в крови, всё вокруг в крови… Потом уже ребята, которые пытались откачать мою дочку, сказали, что насчитали 14 дырочек в теле моей девочки.

Все звонили в скорую, врачи приехали через полчаса из Тулы, но уже не смогли ничем помочь. Дочка была жива еще 20 минут…

Жена кричала: «Убили! Убили!» Я пошел на деда, он уходил с обрезом в руках. Я напрыгнул на него, сбил его с ног, обрез отбросил в сторону. Потом уже дети оттащили оружие в песочницу, подальше. А он только сказал: «Я не хотел». Я бросил его, потому что кричала моя жена, кричал мой ребенок. Я сам орал, чтобы помогли, чтобы спасли… А Денисов в это время тихонько ушел к себе в дом и спрятался.

Супруга Геннадия Жанна находится сейчас в тяжелом состоянии в Тульской областной клинической больнице. 

Подробности истории в нашем сюжете.

 

Сюжет: Убийство ребенка в Панарино
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