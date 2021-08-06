В Туле нелегальная торговка сбила на автомобиле полицейского

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, которая подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, 5 августа женщина нелегально торговала на рынке в пос. Скуратово. Прибывший на место полицейский попытался составить в отношении неё административный протокол. Злоумышленница села за руль своего Renault и совершила наезд на стража порядка.

Полицейский получил телесные повреждений, женщина скрылась с места происшествия, но позже была задержана. Ведётся следствие.