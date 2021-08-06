новости
новости
Регистрация
Тлеющий куриный помёт отравляет жителей Новомосковска и Донского
Фото Вадима Баранова

Тлеющий куриный помёт отравляет жителей Новомосковска и Донского

Источником едкой гари стали отходы, расположенные на территории местной птицефабрики.

Активисты «Экологической защиты» выяснили источник едкой гари, от которого уже месяц страдают жители микрорайонов Сокольники и Северо-Задонск, а также расположенных рядом деревень. Жизнь людям отравляло старое тлеющее навозохранилище птицефабрики.

Волонтёры-экологи проанализировали карту звонков, поступивших в «Экологическую защиту» и в ЕДДС Новомосковска и Донского, изучили направление ветра, а также выезжали по названным жителями адресам.

Одним из предполагаемых источников запаха стала птицефабрика «Краснобор» в поселке Ширинский. В четверг председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов выехал на место и встретился с главным инженером предприятия.

Выяснилось, что на одной из площадок птицефабрики под открытым небом лежат отходы жизнедеятельности птиц – подстилки с куриным пометом и перьями, доставшиеся фабрике в наследство более 30 лет назад от прежних владельцев.

Около месяца назад из-за сильной жары произошло самовозгорание навоза. Из-за труднодоступности подъезда к участку пожарным расчетам не удалось потушить его полностью, поэтому отходы продолжают тлеть.

«Экологическая защита» направила обращения в министерство природных ресурсов и Управление Росприроднадзора с просьбой провести тщательное расследования ситуации. Кроме этого, экологи будут добиваться полной ликвидации возгорания.

Кстати, жители Новомосковска и Донского – далеко не единственные, кому соседство с птицефабрикой доставляет множество хлопот. В Большой Туле люди буквально совками выгребают из своих домов мух, расплодившихся из-за местной птицефабрики.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
куриный помётэкологиязащита окружающей средыЭкологическая защита
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле нелегальная торговка сбила на автомобиле полицейского
В Туле нелегальная торговка сбила на автомобиле полицейского
Заключённому тульской колонии пытались доставить телефон в бисквите
Заключённому тульской колонии пытались доставить телефон в бисквите
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.