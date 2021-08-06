Тлеющий куриный помёт отравляет жителей Новомосковска и Донского

Фото Вадима Баранова

Активисты «Экологической защиты» выяснили источник едкой гари, от которого уже месяц страдают жители микрорайонов Сокольники и Северо-Задонск, а также расположенных рядом деревень. Жизнь людям отравляло старое тлеющее навозохранилище птицефабрики.

Волонтёры-экологи проанализировали карту звонков, поступивших в «Экологическую защиту» и в ЕДДС Новомосковска и Донского, изучили направление ветра, а также выезжали по названным жителями адресам.

Одним из предполагаемых источников запаха стала птицефабрика «Краснобор» в поселке Ширинский. В четверг председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов выехал на место и встретился с главным инженером предприятия.

Выяснилось, что на одной из площадок птицефабрики под открытым небом лежат отходы жизнедеятельности птиц – подстилки с куриным пометом и перьями, доставшиеся фабрике в наследство более 30 лет назад от прежних владельцев.

Около месяца назад из-за сильной жары произошло самовозгорание навоза. Из-за труднодоступности подъезда к участку пожарным расчетам не удалось потушить его полностью, поэтому отходы продолжают тлеть.

«Экологическая защита» направила обращения в министерство природных ресурсов и Управление Росприроднадзора с просьбой провести тщательное расследования ситуации. Кроме этого, экологи будут добиваться полной ликвидации возгорания.

Кстати, жители Новомосковска и Донского – далеко не единственные, кому соседство с птицефабрикой доставляет множество хлопот. В Большой Туле люди буквально совками выгребают из своих домов мух, расплодившихся из-за местной птицефабрики.