Безработный туляк попался на краже еды

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, к стражам порядка обратилась заведующая сетевым магазином на улице Болотова. Женщина сообщила, что некий злоумышленник украл из торгового зала продукты питания.

Сотрудники полиции внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый безработный местный житель.

Мужчина доставлен в отдел полиции, по факту происшествия проводится процессуальная проверка.