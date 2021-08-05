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Безработный туляк попался на краже еды

Безработный туляк попался на краже еды

По данному факту проводится процессуальная проверка.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, к стражам порядка обратилась заведующая сетевым магазином на улице Болотова. Женщина сообщила, что некий злоумышленник украл из торгового зала продукты питания.
 
Сотрудники полиции внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый безработный местный житель.
 
Мужчина доставлен в отдел полиции, по факту происшествия проводится процессуальная проверка. 
 
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