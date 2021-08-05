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«Накажи автохама»: 3 секунды на уход от летуна по встречке

«Накажи автохама»: 3 секунды на уход от летуна по встречке

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Наша читательница Дина поделилась кадрами, которые снял видеорегистратор ее автомобиля. На записи видно, как водитель Lada Priora совершает опасный обгон по встречке.
 
«31 июля 2021 года, 13.46. На трассе М-2 (после поворота на Грумант, если двигаться от Щекино к Туле) Lada совершала обгон по встречной полосе через сплошную линию разметки», — пояснила Дина.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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