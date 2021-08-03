Мебельщик из Новомосковска продолжает обманывать клиентов

На этот раз мастер взял с женщины предоплату в 70 000 рублей и погасил ими свои долги.

В апреле мы писали про мастера из Новомосковска, который обещал разработать дизайн-проект корпусной мебели для многодетной матери Елены Козыревой. Мужчина взял 80 000 рублей в качестве предоплаты, после чего благополучно забыл про заказ.

Женщина написала заявление в полицию и дело даже дошло до суда:

- Мы заключили мировое соглашение. Сорок тысяч Михаил Ларкин отдал сразу же, а оставшуюся часть разделили на 4 месяца. Выплаты должны производиться ежемесячно до 25 числа, суммой 10 000 рублей. Сегодня 3 августа, но перевода за июль ещё не поступало, — сообщила нам Елена.

Кроме этого, сегодня стало известно еще об одной жертве мастера. Клиентка еще в апреле заплатила 70 000 рублей за шкаф, который дожидается до сих пор. Полученные от нее деньги мастер, по ее словам, потратил на погашение накопившихся долгов. По нашей информации, женщина собирается писать заявление в полицию.