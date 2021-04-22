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«Мастер просил подождать, а деньги возвращать отказался»: в Новомосковске женщина полгода ждет мебель

«Мастер просил подождать, а деньги возвращать отказался»: в Новомосковске женщина полгода ждет мебель

Исполнитель отказывается возвращать предоплату в 80 тысяч рублей и не спешит выполнять заказ.

В редакцию Myslo обратилась Елена Козырева из Новомосковска. Еще в сентябре прошлого года женщина нашла мастера, который обещал разработать дизайн-проект корпусной мебели. Стороны заключили договор, но прошло уже более полугода, а у Елены нет ни мебели, ни денег, которые она отдала в качестве аванса:

Елена Козырева

– 22 сентября я заказала у Михаила Ларкина для двух моих дочек детскую мебель. Отдала предоплату 80 000 рублей. Срок исполнения по договору – 40 рабочих дней. Прошло семь месяцев, а мебель нам так и не сделали. Мастер постоянно просил подождать. Деньги вернуть отказался. Через 4 месяца после заключения договора он перестал отвечать на звонки. Я написала заявление в полицию и в суд, надеюсь, что это его как-то образумит.

Мы связались с Михаилом: мужчина по-прежнему принимает заказы на изготовление мебели, рассказывая потенциальным клиентам, что у него появился враг в лице «хающей» его клиентки:

– У меня проблемка с клиенткой — женщина немножко обозлилась на меня. Из-за вопроса с предоплатой. Я сделал задержку, выполняя заказ, а она пошла в полицию. Но это ничего страшного, — расплывчато говорит Ларкин.

Кроме заявлений в полицию и суд Елена планирует обратиться еще и в прокуратуру.

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