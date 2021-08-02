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Три попавшие в ДТП машины перекрыли ул. Токарева
Фото: Richard Nixon's head

Три попавшие в ДТП машины перекрыли ул. Токарева

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Утром 2 августа на ул Токарева в Туле произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия, пользователь нашего сайта Richard Nixon's head.
 
Две иномарки и одна отечественная легковушка столкнулись в районе дома № 67. Машины полностью перекрыли улицу.
 
По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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