Фото: Richard Nixon's head
Три попавшие в ДТП машины перекрыли ул. Токарева
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Утром 2 августа на ул Токарева в Туле произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия, пользователь нашего сайта Richard Nixon's head.
Две иномарки и одна отечественная легковушка столкнулись в районе дома № 67. Машины полностью перекрыли улицу.
По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
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