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Туляк Сергей Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио
Фото: olympic.ru

Туляк Сергей Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.

Российский борец греко-римского стиля, уроженец Тульской области Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

В схватке за третье место Семенов, выступающий в весовой категории до 130 кг, победил чилийца Ясмани Фернандеса Акосту - 1:1 (3:1), сообщает олимпийский комитет России.




	В 1/8 финала россиянин победил египтянина Абделатифа Мохамеда, на стадии четвертьфинала он уступил грузину Якобу Каджая, а в утешительном раунде победил представителя Финляндии Матти Элиаса Куосманена, уточняет «Чемпионат».



	Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



	



		




	
		
			
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			Автор:


Юлия Александрова	


		

сегодня, в 15:40			    
        
		
	
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