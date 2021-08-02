Туляк Сергей Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио

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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.

Российский борец греко-римского стиля, уроженец Тульской области Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

В схватке за третье место Семенов, выступающий в весовой категории до 130 кг, победил чилийца Ясмани Фернандеса Акосту - 1:1 (3:1), сообщает олимпийский комитет России.

В 1/8 финала россиянин победил египтянина Абделатифа Мохамеда, на стадии четвертьфинала он уступил грузину Якобу Каджая, а в утешительном раунде победил представителя Финляндии Матти Элиаса Куосманена, уточняет «Чемпионат».

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.