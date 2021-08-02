В Туле «двенашка» опрокинула автомобиль медслужбы

Днем 2 августа возле автозаправки, которая находится на 191-м километре автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от развязки с Калужским шоссе) произошло ДТП с участием автомобиля медслужбы. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, перед столкновением УАЗ под управлением 63-летнего водителя заезжал на территорию заправки, а ВАЗ-2112 следовал по М-2. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек.

Пострадавших в результате происшествия нет.