В списках не значился: инвалид из Киреевского района три года не может получить положенное жилье

Фото из архива Myslo.

В редакцию Myslo обратились родственники 45-летнего Андрея Трунова. Мужчина владел квартирой в доме № 11 в поселке Садовый Киреевского района. Дом был признан непригодным для постоянного проживания и всем жителям дома должны были предоставить другую жилплощадь.

- По программе переселения из аварийного жилья этот дом снесли. По какой-то причине, новые квартиры предоставили всем, кроме Андрея, инвалида 3-й группы. Официальные лица заявили, что не нашли его в списке переселенцев и отчитались о том, что программу выполнили в полном объеме, — рассказывают родственники Трунова.

Решение Киреевского районного суда о признании незаконным бездействия чиновников и выдаче Трунову нового жилья, состоявшееся по иску районной прокуратуры, не исполняется четвертый год. В ответ на жалобы в различные инстанции, Андрей получает один и тот же текст — в бюджете нет средств на покупку положенной квартиры.

По информации Myslo, в настоящий момент администрация Киреевского района ждет одобрения регионального правительства, чтобы взять кредит на 33 000 000 рублей и исполнить решение суда. Районная прокуратура держит на контроле решение этого вопроса.