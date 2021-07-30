Какие налоги могут не платить пенсионеры

Чтобы немного улучшить материальное положение пожилых россиян, для них предусмотрены налоговые льготы. Часть уплаченных налогов можно вернуть через налоговые вычеты, согласно ст. 218-221 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Вычеты распространяются на медицинские услуги, платное образование или повышение квалификации, покупку недвижимости и инвестирование.

По стандартным налоговым вычетам работодатель уменьшит НДФЛ автоматически, в ряде случаев придётся подавать налоговую декларацию. Кроме того, для лиц пенсионного возраста предусмотрена льгота на транспортный налог – в Тульской области она составляет 50% от общей суммы налога на один автомобиль с двигателем до 150 л. с. включительно или один мотоцикл/мотороллер мощностью до 20 л. с.

Другой налог, по которому с 2017 года предусмотрено освобождение для пенсионеров – земельный. Во всех регионах налог не взимается с участка площадью до 6 соток. Не платить налог на такой участок могу и предпенсионеры, которым осталось меньше 5 лет до пенсии.

Также пенсионеры и предпенсионеры могут сэкономить на налоге на имущество физических лиц. Не нужно его платить с любого одного объекта недвижимости каждого из следующих видов: квартира (ее часть, комната), жилой дом (его часть), помещение/сооружение (используемые в профессиональных творческих целях), гараж (машиноместо), хозяйственное строение/сооружение.