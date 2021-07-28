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В Заречье ростовчанин напал на полицейского

В Заречье ростовчанин напал на полицейского

Мужчина задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственным отделом по Зареченскому району Тулы возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Ростовской области. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, утром 26 июля мужчина находился на ул. М. Горького. Он был пьян и нарушал общественный порядок.

Прибывшие на место полицейские попытались урезонить смутьяна, но он оказал сопротивление и ударил участкового кулаком по голове. Злоумышленник задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Ведётся следствие, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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