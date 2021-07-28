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В Тульской области создан штаб Национальной стратегической инициативы

В Тульской области создан штаб Национальной стратегической инициативы

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Дюмин.

Согласно тексту документа, новый орган создан для создания инфраструктуры, планирования, внедрения и сопровождения Национальной стратегической инициативы в Тульской области. Руководить штабом будет заместитель председателя правительства Тульской области, курирующий социальную политику.

Заместителем руководителя будет глава областного минтруда Андрей Филиппов, а секретарём штаба станет начальник отдела министерства информатизации, связи и вопросам открытого управления. Помимо них в состав штаба войдут 10 человек – в основном, заместители министров регионального правительства.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:42 −1
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