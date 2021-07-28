В Туле открылся Виртуальный концертный зал

В Тульской областной научной библиотеке открылся виртуальный концертный зал. Теперь все желающие смогут увидеть трансляции масштабных культурных событий, не выезжая за пределы Тульской области.

Новый виртуальный концертный зал будет работать по нескольким программам: для детей, семейный просмотр, тифлоконцерты, музыкальные театральные постановки. В программы будут включены спектакли и концерты ведущих мировых и отечественных исполнителей, сольные выступления. Все трансляции будут проводиться с учетом требований Роспотребнадзора.

Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области:

– Открытие виртуальных концертных залов проводится в рамках реализации нацпроекта «Культура». Идея создания виртуальных залов как нельзя лучше отвечает посылам нацпроекта – обеспечить доступности к благам культуры людей, проживающих в самых отдаленных уголках страны. Для людей, которые не могут попасть на концерты в столице, это отличная возможность насладиться тем, что видят зрители крупнейших залов Москвы и Санкт-Петербурга. Для Тульской области это важный шаг. У нас уже есть два виртуальных концертных зала – в Дворянском собрании и в музыкальном колледже Новомосковска. Там уже есть своя публика. Сегодняшнее открытие – первая ласточка среди библиотек. Это важно. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил задачу сделать библиотеки интересным культурным пространством, местом общения и приобщения к искусству. У нас уже есть планы по открытию виртуальных залов еще в двух библиотеках региона.

Затраты на создание виртуального зала составили около одного миллиона рублей. На эти деньги было приобретено современное световое и звуковое оборудование для качественных и современных трансляций.

Во время открытия виртуального жители уже смогли оценить новый проект и увидеть демонстрацию фильма-балета «Кармен-сюита» (Большой театр, историческая сцена, в главной роли — Майя Плисецкая).

Татьяна Тихоненкова, заведующая Тульской областной научной библиотекой:

– Для нас открытие виртуального концертного зала – уникальное событие. В этом здании библиотека находится с 1977 года. Но все эти годы наши залы не были оборудованы настолько мощным и современным звуковым и световым оборудованием. Сейчас в новых условиях мы можем организовать качественные трансляции различных концертов, спектаклей, цирковых представлений и т. д. Все трансляции будут организованы в рамках авторского права. Для зрителей это будет не просто демонстрация произведений, но и возможность обсудить увиденное, пообщаться с единомышленниками.

Юлия Русакова:

– Замечательно, что в нашем городе появился виртуальный концертный зал. Это хорошая возможность для любителей культуры посещать масштабные мероприятия, не выезжая за пределы Тулы. Я видела, как это происходит в других городах, и насколько это востребовано. Я жила в Екатеринбурге, там был виртуальный концертный зал на открытом воздухе, и он пользовался большой популярностью. Думаю, проект будет интересен всем неравнодушным к миру искусства, музыки и балета.

Елена Гришенкова:

– Виртуальный зал в Тульской научной библиотеке откроет новые возможности для слабовидящих. Концерты будут сопровождаться тифлокомментариями. Раньше у нас был опыт комментирования художественных фильмов, а сейчас это стало доступно и при показе концертов. Я работаю в Тульской областной специальной библиотеке для слепых, поэтому понимаю, насколько это важно. Теперь люди с проблемами зрения смогут посещать самые настоящие концерты ведущих площадок в стране.

Сейчас уже составлена афиша концертов в виртуальном зале на ближайшие два месяца. На август запланировано пять трансляций:

3 августа, 18.00. Юбилейный концерт Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева «Моисеевцам — 80» (Московская филармония, зал им. П. И. Чайковского).

10 августа, 18.00. Спектакль Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке «Своя семья, или Замужняя невеста».

17 августа, 18.00. Концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра (Московская филармония, зал им. П. И. Чайковского).

24 августа, 18.00. «Золотая коллекция» Росгосцирка — легендарные номера, ставшие победителями и лауреатами международных фестивалей циркового искусства.

31 августа, 18.00. Спектакль Московского театра Ленком «Юнона и Авось».

Запись на трансляции не требуется.