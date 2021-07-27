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В Узловой мужчина зарезал собутыльника и улегся спать
Фото: архив Myslo.

В Узловой мужчина зарезал собутыльника и улегся спать

Сейчас он находится под стражей, ему предъявлено обвинение в убийстве.

В Узловой 34-летний мужчина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
По предварительным данным, 23 июля обвиняемый распивал алкоголь в компании двух товарищей. В какой-то момент мужчина поссорился с 33-летним знакомым, схватился за нож и неоднократно ударил оппонента. От полученных ранений тот скончался. После убийства обвиняемый не сбежал, а улегся спать. Полицию на место происшествия вызвал третий мужчина, находившийся там. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый заключен под стражу.
 
– Следователем проведен осмотр места происшествия,  назначены необходимые экспертизы, проведено освидетельствование, допросы, проверка показаний на месте, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в СУ СКР по региону. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:20 0
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