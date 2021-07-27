Фото из архива Myslo.
В одном из районов Тульской области объявлена чрезвычайная степень пожарной опасности
МЧС призывает жителей соблюдать противопожарный режим.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 и 28 июля в Воловском районе Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности — 5 класс.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При высокой степени пожароопасности:
- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
- не поджигайте сухую траву – огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
- в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу, никогда не давайте играть детям спичками;
- не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
- имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель или емкость с водой;
- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах, не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
Напомним, что с 22 июля в Тульской области объявлен особый противопожарный режим. На время его действия будут введены следующие ограничения:
- Запрещен въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме машин пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и аварийно-спасательных служб.
- Запрещено проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.
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