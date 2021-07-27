В Кондуках поймали 5 пьяных водителей

16-18 и 23-25 июля сотрудники ГИБДД проводили работу по выявлению фактов «пьяного вождения» вблизи деревни Кондуки Узловского района.

За время проверок зафиксировано пять нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения.

Еще дважды обнаружены признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ.

В этих случаях выявлены водители, которые ранее привлекались к ответственности за «пьяное вождение», но снова садились за руль в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД продолжат профилактическую работу как в Узловском районе, так и на всех дорогах региона.