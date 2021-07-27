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В Кондуках поймали 5 пьяных водителей

В Кондуках поймали 5 пьяных водителей

Таковы итоги рейда, проведенного сотрудниками тульской ГИБДД в выходные.

16-18 и 23-25 июля сотрудники ГИБДД проводили работу по выявлению фактов «пьяного вождения» вблизи деревни Кондуки Узловского района.
 
За время проверок зафиксировано пять нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения.
 
Еще дважды обнаружены признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ.
 
В этих случаях выявлены водители, которые ранее привлекались к ответственности за «пьяное вождение», но снова садились за руль в нетрезвом состоянии.
 
Сотрудники ГИБДД продолжат профилактическую работу как в Узловском районе, так и на всех дорогах региона.
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 08:22 +1
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Событие
пьяные водителиГИБДД
Место
КондукиУзловский районТульская область
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