В Кондуках поймали 5 пьяных водителей
Таковы итоги рейда, проведенного сотрудниками тульской ГИБДД в выходные.
16-18 и 23-25 июля сотрудники ГИБДД проводили работу по выявлению фактов «пьяного вождения» вблизи деревни Кондуки Узловского района.
За время проверок зафиксировано пять нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения.
Еще дважды обнаружены признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ.
В этих случаях выявлены водители, которые ранее привлекались к ответственности за «пьяное вождение», но снова садились за руль в нетрезвом состоянии.
Сотрудники ГИБДД продолжат профилактическую работу как в Узловском районе, так и на всех дорогах региона.
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