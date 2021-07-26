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Врач-инфекционист расскажет тулякам о профилактике гепатита

Врач-инфекционист расскажет тулякам о профилактике гепатита

Прямой эфир будет посвящен Всемирному дню борьбы с этим заболеванием.

В среду, 28 июля, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет новый прямой эфир из цикла «Отвечают врачи», приуроченный ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.

На вопросы жителей ответит главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Тульской области Инна Мартюшова. Свои вопросы можно задать под этим постом, в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.

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Тульская областьТула
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