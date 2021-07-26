На прошлой неделе 163 туляка получили штрафы за тонировку
В региональном УГИБДД подвели итоги работы за семь дней.
С 19 по 25 июля сотрудниками тульской Госавтоинспекции пресечено 75 517 нарушений ПДД. Недельная статистика выглядит так:
- 73 154 нарушения выявлено с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (в основном – превышение скорости и выезд на встречную полосу),
- 114 водителей нарушили правила перевозки детей,
- 58 автомобилистов не пропустили пешеходов,
- 22 человека сели за руль, будучи лишенными права управления,
- 163 водителя слишком сильно затонировали свои машины,
- 76 человек сели за руль в подпитии, 44 из них отказались от медосвидетельствования, а семеро попались на повторном нарушении.
- Почти две тысячи административных материалов составлены за иные нарушения ПДД, 193 машины отправлены на штрафстоянку.
Если вам достоверно известно о факте «пьяного вождения» или вы заметили ночью вне населенного пункта пешехода на трассе, звоните по телефонам:
- ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- для связи через WhatsApp и Viber: +7 (999) 374-36-13.
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