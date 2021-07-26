На прошлой неделе 163 туляка получили штрафы за тонировку

В региональном УГИБДД подвели итоги работы за семь дней.

С 19 по 25 июля сотрудниками тульской Госавтоинспекции пресечено 75 517 нарушений ПДД. Недельная статистика выглядит так:

73 154 нарушения выявлено с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (в основном – превышение скорости и выезд на встречную полосу),

114 водителей нарушили правила перевозки детей,

58 автомобилистов не пропустили пешеходов,

22 человека сели за руль, будучи лишенными права управления,

163 водителя слишком сильно затонировали свои машины,

76 человек сели за руль в подпитии, 44 из них отказались от медосвидетельствования, а семеро попались на повторном нарушении.

Почти две тысячи административных материалов составлены за иные нарушения ПДД, 193 машины отправлены на штрафстоянку.

Если вам достоверно известно о факте «пьяного вождения» или вы заметили ночью вне населенного пункта пешехода на трассе, звоните по телефонам: