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На прошлой неделе 163 туляка получили штрафы за тонировку

На прошлой неделе 163 туляка получили штрафы за тонировку

В региональном УГИБДД подвели итоги работы за семь дней.

С 19 по 25 июля сотрудниками тульской Госавтоинспекции пресечено 75 517 нарушений ПДД. Недельная статистика выглядит так:

  • 73 154 нарушения выявлено с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (в основном – превышение скорости и выезд на встречную полосу),
  • 114 водителей нарушили правила перевозки детей,
  • 58 автомобилистов не пропустили пешеходов,
  • 22 человека сели за руль, будучи лишенными права управления,
  • 163 водителя слишком сильно затонировали свои машины,
  • 76 человек сели за руль в подпитии, 44 из них отказались от медосвидетельствования, а семеро попались на повторном нарушении.
  • Почти две тысячи административных материалов составлены за иные нарушения ПДД, 193 машины отправлены на штрафстоянку.

Если вам достоверно известно о факте «пьяного вождения» или вы заметили ночью вне населенного пункта пешехода на трассе, звоните по телефонам:

  • ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • для связи через WhatsApp и Viber: +7 (999) 374-36-13.
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