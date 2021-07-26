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В Туле продолжается строительство дублёра проспекта Ленина
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле продолжается строительство дублёра проспекта Ленина

Это позволит организовать дополнительное транспортное сообщение от ул. Генерала Маргелова до ул. Рязанской.

В ходе работ планируется выполнить устройство асфальтобетонного покрытия шириной 6,5 м, оборудовать пешеходные тротуары и трамвайную остановку, установить дорожные знаки.

Общая протяженность двух участков, где ведутся строительно-монтажные работы, порядка 260 метров. Кроме того, проводятся работы по капремонту трамвайного переезда в районе пересечения с ул. Генерала Маргелова. Трамвайное движение планируется возобновить к концу июля.

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