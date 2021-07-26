В каком районе Тулы самая жёсткая вода: исследования водоканала

Мутность водопроводной воды в норме – при нормативном показателе 1,5, самый высокий уровень мутности, выявленный в ходе исследований – 0,95. Посторонних цветовых оттенков не обнаружено, уровень железа в норме, вредных бактерий в тульской воде нет.

Норма жёсткости воды – 7 градусов. В пределах этой цифры показатели, выявленные в Пролетарском районе – от 5,6 до 5,8 градусов. На втором месте Заречье – от 6,4 до 7,8 градусов. В Привокзальном районе уровень жёсткости находится в диапазоне от 6,6 до 9,8 градусов, а самая жёсткая вода в Советском районе – от 9 до 9,6.