новости
новости
Регистрация
Туляки выступили против введения в городе covid-free зон
Фото: hochyvseznat.ru

Туляки выступили против введения в городе covid-free зон

К такому выводу пришли специалисты интернет-портала HeadHunter.

Служба исследований hh.ru выяснила, поддерживают ли соискатели из Тульской области инициативу властей по введению covid-free зон в городе и распространение QR-кода на посещение фитнес клубов, салонов красоты и культурных мероприятий.

Опрос проводился с 12 июня по 15 июня. Только 11% жителей Тульской области, принявших участие в опросе, полностью поддержали инициативы властей по введению covid-free зон в городе. Тех, кто резко осудил эту инициативу, оказалось значительно больше – 39%.

В этих цифрах есть прямая зависимость от возраста участников опроса – люди старшего поколения охотнее поддержали введение ограничений, чем молодёжь. 13% респондентов считают, что распространение действия QR-кода будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в Тульской области. 37% опрошенных не согласны с этим.

23% опрошенных уже сделали прививку, 7% уже записаны на вакцинацию, лишь 8% сделают прививку в том случае, если QR-код распространится на посещение салонов красоты, фитнес-клубов и культурных мероприятий. От посещения этих заведений не готовы отказаться около трети респондентов.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:25 −8
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусограничения из-за коронавирусаQR-кодопросисследование
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле продолжается строительство дублёра проспекта Ленина
В Туле продолжается строительство дублёра проспекта Ленина
На трассе «Дон» под Тулой «Газель» въехала в стоящий на обочине Renault
На трассе «Дон» под Тулой «Газель» въехала в стоящий на обочине Renault
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.