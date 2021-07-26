Туляки выступили против введения в городе covid-free зон

Фото: hochyvseznat.ru

Служба исследований hh.ru выяснила, поддерживают ли соискатели из Тульской области инициативу властей по введению covid-free зон в городе и распространение QR-кода на посещение фитнес клубов, салонов красоты и культурных мероприятий.

Опрос проводился с 12 июня по 15 июня. Только 11% жителей Тульской области, принявших участие в опросе, полностью поддержали инициативы властей по введению covid-free зон в городе. Тех, кто резко осудил эту инициативу, оказалось значительно больше – 39%.

В этих цифрах есть прямая зависимость от возраста участников опроса – люди старшего поколения охотнее поддержали введение ограничений, чем молодёжь. 13% респондентов считают, что распространение действия QR-кода будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в Тульской области. 37% опрошенных не согласны с этим.

23% опрошенных уже сделали прививку, 7% уже записаны на вакцинацию, лишь 8% сделают прививку в том случае, если QR-код распространится на посещение салонов красоты, фитнес-клубов и культурных мероприятий. От посещения этих заведений не готовы отказаться около трети респондентов.