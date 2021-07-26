Наркоторговец из Тульской области отправится в колонию строгого режима

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В Туле 35-летний Вадим С. из Новомосковска признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и хранении наркотиков в значительном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый с мая по сентябрь 2020 года разместил на территории региона две «закладки». Кроме этого, часть наркотиков он хранил дома. Мужчина был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По месту его жительства изъяли более килограмма мефедрона, 437 граммов амфетамина и 15,9 грамма каннабиса.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.