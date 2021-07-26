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Наркоторговец из Тульской области отправится в колонию строгого режима
фото: архив MySlo

Наркоторговец из Тульской области отправится в колонию строгого режима

Уроженец Новомосковска хранил дома более килограмма мефедрона.

В Туле 35-летний Вадим С. из Новомосковска признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и хранении наркотиков в значительном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что обвиняемый с мая по сентябрь 2020 года разместил на территории региона две «закладки». Кроме этого, часть наркотиков он хранил дома. Мужчина был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По месту его жительства изъяли более килограмма мефедрона, 437 граммов амфетамина и 15,9 грамма каннабиса. 
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:25 +3
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