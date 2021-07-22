Житель Веневского района стащил мобильник у невнимательного водителя

В одной из деревень Венёвского района сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Злоумышленник воспользовался невнимательностью водителя, приехавшего для разгрузки продуктов к местному магазину. Мужчина вышел из кабины фургона, оставив телефон без присмотра.

Оказавшись рядом, злоумышленник заметил аппарат и, убедившись, что поблизости никого нет, украл его. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сыщики предположили, что кражу мог совершить кто-то из местных и быстро вышли на след 50-летнего неработающего мужчины. Он признался в краже, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.