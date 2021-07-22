Молодежка «Арсенала» проиграла сверстникам из «Чертаново»

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу москвичей.

В Москве состоялся матч между молодежными составами тульского «Арсенала» и столичного «Чертаново». Составы команд выглядят следующим образом:

«Чертаново»-мол.: Задирака, Жерко (Нафиков, 33), Светников, Ямлиханов, Тетюшин, Грибакин (Бычков, 66), Елизаров, Кетов (Коваленко, 64), Панков (Кожевников, 90), Попов, Шматов.

«Арсенал»-мол.: Цапурин, Клюшкин (Позняк, 87), Дюдюкин, Некрасов (Гуляев, 60), Хабибов, Кайнов, Майсиев, Тузиков, Кротов (Макаров, 85), Лейбин (Теркин, 56), Белянин (Гордеев, 56).

В начале матча соперники обменялись голами. После углового Попов выиграл борьбу в воздухе и вывел чертановцев вперед, но вскоре Кротов, воспользовавшись точной подачей Некрасова, также головой отправил мяч в сетку – 1:1.

Перед самым перерывом после подачи Хабибова со штрафного мяч достался Дюдюкину, который точно пробил в угол ворот. Первый тайм завершился нашим преимуществом со счетом 2:1.

После перерыва чертановцы реабилитировались – Попов добил мяч в сетку после того, как Цапурин парировал его перед собой после мощного удара Нафикова – 2:2. На 80-й минуте Бычков ударом с острого угла сформировал окончательный счет – 3:2.

Туляки завершили матч в меньшинстве. За второе предупреждение красную карточку получил Хабибов (неспортивное поведение). Следующий матч молодежный «Арсенал» проведет 27 июля в Егорьевске с УОР № 5.