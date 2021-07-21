Жительница ясногорского села заказала соседу убийство собаки

Расплатилась, говорят, самогоном. Об этом местные жители сообщили в соцсетях и редакции Myslo.

Эту историю жители села Верхнее Красино Ясногорского района опубликовали в группе «Наш Ясногорск».

«Полтора месяца назад в нашей деревне появился пес Кибба. Всеми любимый, очаровательный, доверчивый, да и просто добрый друг. Ночевал, где пустят. А такие дома, где не ночевал, можно пересчитать по пальцам. Не пакостил, не трогал домашних птиц и зверей. Был любим безумно детишками и взрослыми! Дети с ним расставались только на ночь, а уже рано утром снова с ним, везде, куда бы они не передвигались. Но сегодня одна из жительниц села заказала собаку местному жителю, за вознаграждение — «самогон».

Он попросту придушил собаку, еще и принес ее на порог заказчице, мол, полюбуйся…

Это видели соседи, на крики и прочее реакции не было никакой ни от нее, ни от него. Труп собаки они выкинули в мусорный бак. Дети сами его там нашли и похоронили».

Жители села просят правоохранительные органы привлечь этих людей к ответственности за жестокое обращение с животными.