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Футболист Игорь Смольников тренируется с тульским «Арсеналом»
Фото: ФК «Краснодар».

Футболист Игорь Смольников тренируется с тульским «Арсеналом»

В ближайшее время игрок может подписать контракт с оружейниками.

Экс-футболист «Краснодара» и «Зенита» Игорь Смольников тренируется с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал ANARIO.

Ранее спортивные СМИ писали, что Смольниковым интересуются «Химки», а также команды из Европы.

Смольников начинал карьеру в «Торпедо», после чего перешел в «Локомотив». Несколько раз он уходил в аренду, перебрался в «Ростов» на постоянной основе, а затем ушел в «Краснодар». Спустя год его купил «Зенит», за который он выступал на протяжении семи лет. Прошлым летом футболист вернулся в «Краснодар».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:01 +1
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