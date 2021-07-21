Футболист Игорь Смольников тренируется с тульским «Арсеналом»

Фото: ФК «Краснодар».

В ближайшее время игрок может подписать контракт с оружейниками.

Экс-футболист «Краснодара» и «Зенита» Игорь Смольников тренируется с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал ANARIO.

Ранее спортивные СМИ писали, что Смольниковым интересуются «Химки», а также команды из Европы.

Смольников начинал карьеру в «Торпедо», после чего перешел в «Локомотив». Несколько раз он уходил в аренду, перебрался в «Ростов» на постоянной основе, а затем ушел в «Краснодар». Спустя год его купил «Зенит», за который он выступал на протяжении семи лет. Прошлым летом футболист вернулся в «Краснодар».