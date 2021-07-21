«Накажи автохама»: подборка с видеорегистраторов про тех, кто предпочел покраснее

На этот раз предлагаем вашему вниманию подборку из нескольких роликов, присланных читателями в нашу традиционную рубрику. Все видео объединяет одна тематика — «любовь» водителей к красному сигналу светофора.

Кстати, по мнению психологов, красный предпочитают уверенные в себе люди с сильной энергетикой, смелостью и жаждой жизни (по последнему пункту после просмотра видео есть некоторые сомнения. – Прим. авт.). Как правило, они экстраверты, им постоянно нужно решать новые задачи и проблемы (а вот тут прямо в точку! – Прим. авт.)