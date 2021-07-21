«Обед для доктора»: волонтеры из Новомосковска запустили проект для медиков

Группа волонтеров из Новомосковска запустила благотворительный проект «Обед для доктора». Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

Всё началось с одной встречи, случившейся в разгар пандемии. Для врача из Новомосковска, который пришел к пациентам на дом, это был далеко не первый вызов за день. У семейной пары появились симптомы COVID-19. Медик осмотрел пациентов, назначил лечение, а они смотрели на врача.

— Пациентами были мои родители. Мы заметили, насколько человек устал. Спросили, когда он последний раз садился хотя бы попить чай. Медик засмущался, ответил — некогда. Признался, что даже чай в термосе остывает за смену, — рассказала Светлана Ведерникова.

Так родилась идея проекта — кормить докторов горячими обедами и предоставлять горячие напитки прямо «на бегу». Потому что у врачей в период пандемии так много работы, что времени и сил готовить себе обеды дома просто не остается.