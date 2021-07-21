«Обед для доктора»: волонтеры из Новомосковска запустили проект для медиков
За два месяца было выдано более 2000 обедов.
Группа волонтеров из Новомосковска запустила благотворительный проект «Обед для доктора». Об этом сообщает портал «Открытые НКО».
— Пациентами были мои родители. Мы заметили, насколько человек устал. Спросили, когда он последний раз садился хотя бы попить чай. Медик засмущался, ответил — некогда. Признался, что даже чай в термосе остывает за смену, — рассказала Светлана Ведерникова.
Так родилась идея проекта — кормить докторов горячими обедами и предоставлять горячие напитки прямо «на бегу». Потому что у врачей в период пандемии так много работы, что времени и сил готовить себе обеды дома просто не остается.
Идею одним из первых поддержал еще один житель Новомосковска — Денис Шестов, затем появились другие единомышленники. Поначалу в кафе и ресторанах города скептически отнеслись к затее — кормить кого-то бесплатно, когда бизнес терпит убытки из-за отсутствия посетителей, казалось неразумно. Но среди предпринимателей нашлись неравнодушные люди. В кафе, суши-барах, столовых стали готовить обеды для бригад врачей. Некоторые доставляли пакеты с едой сами, кому-то помогали автоволонтеры проекта.
За два месяца было выдано более 2000 обедов.
— Врачи не смогли остаться безучастными, и мы объединились в команду, где один за всех и все за одного, — говорят волонтеры проекта «Обед для доктора». — Наш проект нацелен на поддержку врачей населением и, напротив, населения врачами с упором на оказание поддержки и содействия в получении медицинской помощи социально уязвимым слоям населения, а также жителям отдаленных сёл и деревень региона.
Волонтеры взяли на кураторство Хитровщинский дом милосердия в Кимовском районе Тульской области. К его подопечным доктора, присоединившиеся к активистам, совершили первый выезд в качестве волонтеров-медиков и определили тех, кто остро нуждается в лечении.
Начались выезды в отдаленные районы, дети и взрослые смогли пройти комплексное медицинское обследование. Врачи, присоединившиеся к проекту, помогали выявить проблемы со здоровьем, давали назначения.
— На месте удалось осмотреть условия жизни подопечных. После этого составили дорожную карту для каждой семьи. Кураторы отслеживают выполнение семьями каждого из пунктов.
В это время активисты приняли решение официально зарегистрировать свою деятельность — организации дали название «Близко к сердцу».
— Над проектом работает большая и очень сплоченная команда волонтеров, в которой есть также представители организаций общественного питания, 11 врачей, юристы, психологи, волонтеры.
Планов много. Уже запустили продолжение проекта «Обед для доктора». Продолжатся «Выездные медицинские консультации» в отдаленные поселки, волонтеры-медики помогут пройти диспансеризацию местным жителям, дадут консультации и направление в случае, если пациенту требуется помощь профильных специалистов.
Еще одно направление — вода для врачей. Мало таких поликлиник, где есть кулеры и чистая питьевая вода для сотрудников.
— Мы занимается поиском коммерческих партнеров для усиленного обеспечения врачей дополнительными СИЗ в период пандемии, питьевой водой в жаркие летние месяцы, покупкой и доставкой санитайзеров в удаленные районы области и обеспечением ими социально уязвимых слоев населения, — рассказали общественники.
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