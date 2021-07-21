Фото «Узловая Не слухи».
В Тульской области пропали трое подростков
Ребята родом из Узловой, им от 13 до 16 лет.
Поисковики из отряда «ПОИСК 71» разыскивают трех мальчиков, которые 20 июля ушли гулять в Узловой и до сих пор не вернулись, на связь они не выходят:
- Дильдин Павел Николаевич, 13 лет,
- Жугаров Тимофей Олегович, 13 лет,
- Жугаров Даниил Олегович, 16 лет.
Предположительно, вчера их видели в парке Новомосковска.
По словам волонтеров, активный поиск 20 июля проводился до двух часов ночи, с утра поиски возобновят.
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