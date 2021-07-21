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В Тульской области пропали трое подростков
Фото «Узловая Не слухи».

В Тульской области пропали трое подростков

Ребята родом из Узловой, им от 13 до 16 лет.

Поисковики из отряда «ПОИСК 71» разыскивают трех мальчиков, которые 20 июля ушли гулять в Узловой и до сих пор не вернулись, на связь они не выходят:

  • Дильдин Павел Николаевич, 13 лет,
  • Жугаров Тимофей Олегович, 13 лет,
  • Жугаров Даниил Олегович, 16 лет.

Предположительно, вчера их видели в парке Новомосковска.

По словам волонтеров, активный поиск 20 июля проводился до двух часов ночи, с утра поиски возобновят.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 07:02 0
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