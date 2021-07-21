В Тульской области пропали трое подростков

Фото «Узловая Не слухи».

Ребята родом из Узловой, им от 13 до 16 лет.

Поисковики из отряда «ПОИСК 71» разыскивают трех мальчиков, которые 20 июля ушли гулять в Узловой и до сих пор не вернулись, на связь они не выходят:

Дильдин Павел Николаевич, 13 лет,

Жугаров Тимофей Олегович, 13 лет,

Жугаров Даниил Олегович, 16 лет.

Предположительно, вчера их видели в парке Новомосковска.

По словам волонтеров, активный поиск 20 июля проводился до двух часов ночи, с утра поиски возобновят.