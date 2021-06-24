В Туле мигрант увел ребенка с детской площадки и заманил в подъезд

Накануне вечером в одном из дворов в 1-м проезде Металлургов пропал ребенок. Об этом Myslo рассказали местные жители. Позже выяснилось, что мальчика с детской площадки увел мигрант, заманил в подъезд близлежащего дома и стал приставать. Ребенку удалось сбежать от педофила.

По словам местных жителей, через некоторое время на место приехало большое количество полиции. Подозреваемого удалось задержать.

Myslo запросил комментарий в Следственном комитете по Тульской области. Нам подтвердили, что задержан 43-летний мужчина. Сейчас он находится в статусе подозреваемого.

Напомним, недавно в Туле, Новомосковске и Алексине волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» провели социальный эксперимент — «похищали» детей с детской площадки. Результаты шокировали: больше половины согласились уйти с незнакомцем.

Психологи говорят, похищение детей в наши дни не редкость.

Однако родители могут заранее подготовить ребенка к подобной ситуации.

Для этого нужно:

1. Постараться выстроить доверительные отношения с ребенком, при которых вы всегда знаете, где он и с кем, при которых он никогда не пойдет дальше тех мест, где вы ему разрешаете быть, а на любые попытки позвать за собой куда-то за их пределы ответит отказом. Отношения, при которых вы знаете его друзей в соцсетях и при которых ребенок не выставляет напоказ слишком личную информацию о том, где и как он живет (чтобы этой информацией не воспользовались возможные похитители).

2. Важно проговорить с ребенком, что образ похитителя не будет отличаться от простых людей. Это может быть веселый парень, женщина, пожилой мужчина. Объясните, что есть кто-то, кто стремится заманить ребенка, увести с собой, каждый день с ним заговаривать, бывает в одних и тех же с вашим ребенком местах, старается подружиться, — это подозрительно, взрослые так поступать не должны, и ребенку нужно сторониться таких людей.

3. Преступники всегда находят способ вызвать у ребенка жалость, сочувствие, сентиментальность, поэтому в ход идут истории о пропавшей собаке с просьбой помочь в поиске; просьбы показать дорогу; заявления о том, что их прислали мама/папа, что они ждут где-то в машине; предложения показать котят/щенят поблизости или призыв «пойти вон к тому дому, ответить на пару вопросов и гарантированно получить телефон/планшет». В любой из этих ситуаций ребенок должен уметь сказать твердое «нет»!

4. Объясните ребенку, кому из взрослых вы доверяете и кто действительно в случае ЧС может за ним прийти, например, сами родители, бабушки/дедушки, няня (если есть). Всем остальным, даже знакомым взрослым (друзьям, соседям и пр.), он должен ответить твердым отказом вне зависимости от уговоров и обиженных лиц. Обиды пройдут, а ребенок будет в безопасности.

5. Ребенок должен знать о своих границах. Его «нет» должно значить именно «нет». Он не должен бояться отказывать ни другим детям, ни любому взрослому, включая родителей, и с его отказом должны считаться. Поэтому если вы хотите обнять ребенка, а он говорит: «Отстань от меня», лучше отойдите и одновременно скажите ему, что он имеет полное право отказаться подчиняться и слушать любого, кто переходит его границы, без всякого стыда и стеснений. И лучше вы потом лишний раз объяснитесь с воспитателем или учителем, чем ребенок не сможет отказать похитителю.

6. Научите ребенка кричать и громко звать на помощь. Во весь голос. Вырываться. Бить. И быстро бежать к другим взрослым. Без стеснения. Это может спасти ребенка, если его уже схватили или крепко держат за руку.