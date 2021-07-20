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«Накажи автохама»: угадаете, кто пролетел перекресток на красный?

«Накажи автохама»: угадаете, кто пролетел перекресток на красный?

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Сергей Л. прислал в редакцию видео, снятое регистратором его автомобиля. Интерес на записи представляют два транспортных средства. Первое — Mitsubishi, водитель которого безусловно поторопился, но его действия скорее всего можно посчитать завершением маневра. А вот водитель маршрутки точно не заботится о безопасности своих пассажиров.
 
«Покажите это. Ведь он людей везет!», — написал Сергей Л.
 
Кстати, автору видео тоже следовало бы быть внимательнее, так как в момент проезда Mitsubishi с маршруткой и для него загорелся запрещающий сигнал светофора, а для пешеходов — зеленый…
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:30 0
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