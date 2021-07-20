В Бородинском заключенные выращивают пшеницу, ячмень и картофель

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В этом году сельхозкультурами засеяно более 400 гектаров земли.

Колония-поселение №8, расположенная в поселке Бородинский Киреевского района, имеет «сельскохозяйственный профиль». Это учреждение поставляет основную долю овощей во все пенитенциарные учреждения области.

Сейчас сезон сельхозработ в самом разгаре – в этом году на полях колонии было посеяно 250 гектаров озимой пшеницы и 139 гектаров ярового ячменя, высажено 30 гектаров картофеля.

До уборочной поры еще далеко, но чтобы осенью собрать хороший урожай, осужденные проводят работы по окучиванию и обработки от сорняков. Для этих целей в колонии есть даже собственная техника – трактора МТЗ-82. Пшеница нового урожая будет использована для производства муки, а ячмень пойдет на комбикорма для подсобного хозяйства.