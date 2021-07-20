Где в Туле отключат свет 21 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 2, пом. 137 и 138, 1, 4,
- ул. Революции, 17,
- ул. Советская, 12,
- ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в,
- ул. Нормандии Неман, 1,
- ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а,
- ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
- ул. Гончарова, 1-7, 1-а,
- Венёвское шоссе, 4, 14,
- Калужское шоссе, 7, 11, 13,
- ул. Бондаренко, 5, 7, 9, 11,
- ул. Вильямса, 18,
- ул. Тимирязева, 70,
- пр-д Тимирязева, 13-а,
- Одоевское шоссе, 104, 102-а,
- ул. Маршала Жукова, 8-а,
- ул. Тихмянова, 41,
- ул. Воздухофлотская,
- Мясново: 12-й пр-д, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6,
- 6-й Полюсный пр-д, 18,
- 10-й Полюсный пр-д, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.),
- п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
- ул. Пушкина, 1-8, 25-47,
- ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.).
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