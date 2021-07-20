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Где в Туле отключат свет 21 июля

Где в Туле отключат свет 21 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 2, пом. 137 и 138, 1, 4,
  • ул. Революции, 17,
  • ул. Советская, 12,
  • ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в,
  • ул. Нормандии Неман, 1,
  • ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а,
  • ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
  • ул. Гончарова, 1-7, 1-а,
  • Венёвское шоссе, 4, 14,
  • Калужское шоссе, 7, 11, 13,
  • ул. Бондаренко, 5, 7, 9, 11,
  • ул. Вильямса, 18,
  • ул. Тимирязева, 70,
  • пр-д Тимирязева, 13-а,
  • Одоевское шоссе, 104, 102-а,
  • ул. Маршала Жукова, 8-а,
  • ул. Тихмянова, 41,
  • ул. Воздухофлотская,
  • Мясново: 12-й пр-д, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6,
  • 6-й Полюсный пр-д, 18,
  • 10-й Полюсный пр-д, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.),
  • п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
  • ул. Пушкина, 1-8, 25-47,
  • ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.).
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вчера, в 22:12 0
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