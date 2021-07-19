За неделю в Тульской области умерли 49 пациентов с коронавирусом

Их возраст – от 37 лет до 91 года.

По данным регионального оперативного штаба, с 13 по 19 июля в Тульской области зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Каменского района. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 45 668 случаев заболевания.

405 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 40 399 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 49 пациентов в возрасте от 37 лет до 91 года. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2347 человек.