В Тульской области инспекторы ГИБДД проверят мотоциклистов

Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД проводят на территории Тульской области профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Как сообщает Госавтоинспекция, рейды проходят для активизации работы по профилактике ДТП и снижения тяжести последствий в них.

Мероприятия продлятся до окончания мотосезона 2021 года.

ГИБДД напоминает, что при управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. В противном случае риск летального исхода при ДТП возрастает в 1,5 раза. К тому же за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ). Кроме шлема, необходимо использовать специальную защитную амуницию.

Также Госавтоинспекция Тульской области напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.