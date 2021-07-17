Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 150 случаев заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 150 случаев коронавируса, 60 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 370 жителей региона, 40 279 вылечились, 2334 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:17, 33 1721 -2
15 июля, в 11:16, 4 1723 -1
15 июля, в 09:22, 79 2633 -13
14 июля, в 11:31, 18 1928 -7
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