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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 150 случаев заболевания и 8 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 150 случаев заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 150 случаев коронавируса, 60 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 370 жителей региона, 40 279 вылечились, 2334 умерли. 

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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