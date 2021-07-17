Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 150 случаев заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 370 жителей региона, 40 279 вылечились, 2334 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 150 случаев коронавируса, 60 человек выздоровели, 8 скончались.