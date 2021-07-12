Отмечали дембель и поехали кататься с пьяным росгвардейцем: подробности гибели 15-летней тулячки в ДТП

Напомним, ночью 11 июля неподалеку от деревни Большое в Тепло-Огаревском районе произошло ДТП. Предполагается, что 25-летний пьяный водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и там перевернулся. По нашей информации, в момент ДТП за рулем авто находился 25-летний прапорщик, который служил полицейским-водителем в Росгвардии.

15-летняя жительница Тулы от полученных травм скончалась на месте происшествия. 15-летний житель Московской области и 18-летний житель Теплого госпитализированы с травмами различной степени тяжести, а вот водитель и его один 20-летний пассажир не пострадали.

Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

«По предварительным данным, компания молодых людей села в автомобиль после отмечания возвращения из армии одного из них. Подозреваемый задержан, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.