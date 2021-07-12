новости
новости
Регистрация
Отмечали дембель и поехали кататься с пьяным росгвардейцем: подробности гибели 15-летней тулячки в ДТП

Отмечали дембель и поехали кататься с пьяным росгвардейцем: подробности гибели 15-летней тулячки в ДТП

Предполагаемый виновник автоаварии задержан Следственным комитетом.

Напомним, ночью 11 июля неподалеку от деревни Большое в Тепло-Огаревском районе произошло ДТП. Предполагается, что 25-летний пьяный водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и там перевернулся. По нашей информации, в момент ДТП за рулем авто находился 25-летний прапорщик, который служил полицейским-водителем в Росгвардии.
 
15-летняя жительница Тулы от полученных травм скончалась на месте происшествия. 15-летний житель Московской области и 18-летний житель Теплого госпитализированы с травмами различной степени тяжести, а вот водитель и его один 20-летний пассажир не пострадали.
 
 
Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
 
«По предварительным данным, компания молодых людей села в автомобиль после отмечания возвращения из армии одного из них. Подозреваемый задержан, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
 
«Сотрудник находился не на службе,  он допустил происшествие в свой выходной день. Он будет уволен со службы по отрицательным мотивам», - прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:57 +3
Другие статьи по темам
Событие
пьяный за рулемпьяное дтппроисшествия
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодые и красивые загорают в Кондуках: жаркий фоторепортаж Myslo
Молодые и красивые загорают в Кондуках: жаркий фоторепортаж Myslo
Чтобы накопить миллион, туляку нужно в среднем 18 лет
Чтобы накопить миллион, туляку нужно в среднем 18 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.