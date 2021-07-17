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Инспекторы ГИБДД провели в Туле рейд «Тонировка»
Фото УГИБДД по Тульской области.

Инспекторы ГИБДД провели в Туле рейд «Тонировка»

Только за один день на водителей составили 69 протоколов.

В Туле сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Тонировка». Инспекторы проверяют стекла автомобилей на светопропускаемость.
 
Так, за один день работы гаишники составили 69 административных материалов по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).
 
 
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за данное административное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в 500 рублей.
 
Если водитель не устраняет нарушение на месте, кроме административного материала, инспекторы выносят «Требование о прекращении противоправных действий».
 
В случае, если водитель не исполнит это, при повторной остановке  в отношении него будет составлен протокол по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Тогда автомобилисту грозит штраф до 4000 рублей, арест на 15 суток либо обязательные работы.
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