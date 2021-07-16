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Скрывшийся после наезда на велосипедистку водитель установлен и наказан

Скрывшийся после наезда на велосипедистку водитель установлен и наказан

Мужчину привлекут к ответственности по двум статьям КоАП.

Водитель, который утром 15 июля в районе пересечения улиц Белкина и Мира в Туле совершил наезд на велосипедистку, установлен и понес наказание. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

«В отношении мужчины составлен протокол по 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Также будет составлен протокол по 12.27.2 КоАП РФ (Оставление места дорожно-транспортного происшествия)», — уточнили в региональном УМВД.

Напомним, девушка с велосипедом переходила проезжую часть по зебре, и ее сбил внедорожник.

– Врезался на полном ходу, я ничего не успела разглядеть даже, — рассказала Анастасия Myslo . — К счастью, я не получила травм — успела сгруппироваться, так что всё досталось велосипеду. После удара я была шокирована от испуга, даже номер машины не разглядела. Побежала было за ним, он сначала вроде как притормозил, а потом ударил по газам и уехал!
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:36 +9
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