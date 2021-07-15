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«Он дал по газам и уехал!»: велосипедистка рассказала подробности ДТП

«Он дал по газам и уехал!»: велосипедистка рассказала подробности ДТП

Myslo связался с девушкой, которую сегодня утром на улице Мира сбил Range Rover.

Анастасия, так зовут девушку, стала участницей утренней аварии в районе пересечения улиц Белкина и Мира в Туле. Напомним, она с велосипедом переходила проезжую часть по зебре, и ее сбил внедорожник.

– Врезался на полном ходу, я ничего не успела разглядеть даже, — рассказала Настя. — К счастью, я не получила травм — успела сгруппироваться, так что всё досталось велосипеду. После удара я была шокирована от испуга, даже номер машины не разглядела. Побежала было за ним, он сначала вроде как притормозил, а потом ударил по газам и уехал!

Анастасия планирует написать заявление в ГИБДД. Найти виновника не составит труда: на видео есть номер автомобиля. На записи видно, что в момент аварии в машине находились двое мужчин. 

 
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:57 +4
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