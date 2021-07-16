В Белеве пожарные спасли провалившегося в колодец теленка

15 июля в пожарную часть Белевского пожарно-спасательного гарнизона позвонила жительница деревни Давыдово. Женщина рассказала, что три дня назад пропал ее теленок, а впоследствии она нашла его живого в колодце с водой.

Своими силами жители вытащить теленка не смогли.

К месту происшествия выехал пожарный расчет ПСЧ-45 города Белев. Опустили в колодец лестницу, по которой пожарный Николай Федонин спустился вниз. Начальник караула Сергей Попко и пожарный Николай Понкратов спустили ему спасательную веревку и пожарные пояса.

Николай, стоя в воде, обвязал теленка за туловище под передние и задние ноги, затем через проем в колодце спасатели подтянули теленка на поверхность.

Операция прошла успешно, животное спасено.

Хозяйка теленка выразила благодарность 4 караулу пожарно-спасательной части № 45 за их работу.