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В Белеве пожарные спасли провалившегося в колодец теленка

В Белеве пожарные спасли провалившегося в колодец теленка

Теленок просидел в колодце три дня.

15 июля в пожарную часть Белевского пожарно-спасательного гарнизона позвонила жительница деревни Давыдово. Женщина рассказала, что три дня назад пропал ее теленок, а впоследствии она нашла его живого в колодце с водой.
 
Своими силами жители вытащить теленка не смогли.
 
К месту происшествия выехал пожарный расчет ПСЧ-45 города Белев. Опустили в колодец лестницу, по которой пожарный Николай Федонин спустился вниз. Начальник караула Сергей Попко и пожарный Николай Понкратов спустили ему спасательную веревку и пожарные пояса.
 
Николай, стоя в воде, обвязал теленка за туловище под передние и задние ноги, затем через проем в колодце спасатели подтянули теленка на поверхность.
 
Операция прошла успешно, животное спасено.
 
Хозяйка теленка выразила благодарность 4 караулу пожарно-спасательной части № 45 за их работу.
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Белевские пожарные спасли провалившегося в колодец теленка, Фото: 1
Белевские пожарные спасли провалившегося в колодец теленка, Фото: 2
Белевские пожарные спасли провалившегося в колодец теленка, Фото: 3
Белевские пожарные спасли провалившегося в колодец теленка, Фото: 4
Белевские пожарные спасли провалившегося в колодец теленка, Фото: 5
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:42 +13
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