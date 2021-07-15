В Туле внедорожник на зебре сбил велосипедистку и скрылся: видео момента ДТП

Очевидцы прислали видео с регистратора в редакцию Myslo. В 9.06 сегодня, 15 июля, в районе пересечения улиц Белкина и Мира в Туле водитель Range Rover сбил велосипедистку. Девушка пересекала проезжую часть по всем правилам: спешилась, шла по зебре.

Как сообщила нам очевидица, водитель не остановился и скрылся с места аварии.

В региональном УГИБДД нам пояснили, что обращений по поводу наезда на велосипедистку к ним не поступало. По крайней мере, на момент публикации.