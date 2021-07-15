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В Туле внедорожник на зебре сбил велосипедистку и скрылся: видео момента ДТП

В Туле внедорожник на зебре сбил велосипедистку и скрылся: видео момента ДТП

Авария случилась утром 15 июля.

Очевидцы прислали видео с регистратора в редакцию Myslo. В 9.06 сегодня, 15 июля, в районе пересечения улиц Белкина и Мира в Туле водитель Range Rover сбил велосипедистку. Девушка пересекала проезжую часть по всем правилам: спешилась, шла по зебре. 
  
 
Как сообщила нам очевидица, водитель не остановился и скрылся с места аварии.
 
В региональном УГИБДД нам пояснили, что обращений по поводу наезда на велосипедистку к ним не поступало. По крайней мере, на момент публикации.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:28 +7
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