Туляка осудят за убийство без причины

Фото: СУ СКР по Тульской области.

Ранее судимый 42-летний туляк обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, вечером 26 марта на улице Патронной в Пролетарском округе был обнаружен труп 43-летнего мужчины. Убийцу удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 42-летний туляк. По нашей информации, обвиняемый не был знаком с жертвой – ему просто не понравился внешний вид мужчины, и он затеял конфликт. В ходе ссоры нетрезвый злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом и сбежал. От полученных ран тот скончался.

По предварительной информации, обвиняемого задержали в тот момент, когда он планировал покинуть территорию города. Уголовное дело в отношении убийцы передано в суд для рассмотрения по существу.