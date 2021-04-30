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Туляка осудят за убийство без причины
Фото: СУ СКР по Тульской области.

Туляка осудят за убийство без причины

Убийце не понравился внешний вид мужчины.

Ранее судимый 42-летний туляк обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области. 
 
По версии следствия, вечером 26 марта на улице Патронной в Пролетарском округе был обнаружен труп 43-летнего мужчины. Убийцу удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 42-летний туляк. По нашей информации, обвиняемый не был знаком с жертвой – ему просто не понравился внешний вид мужчины, и он затеял конфликт. В ходе ссоры нетрезвый злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом и сбежал. От полученных ран тот скончался.
 
По предварительной информации, обвиняемого задержали в тот момент, когда он планировал покинуть территорию города. Уголовное дело в отношении убийцы передано в суд для рассмотрения по существу. 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:52 +2
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