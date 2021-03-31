Беспричинное убийство: подозреваемый пытался сбежать из Тулы

Фото: СУ СКР по Тульской области

В Туле ранее судимый 42-летний мужчина подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По предварительной информации, вечером 27 марта на одной из улиц Пролетарского округа был обнаружен труп 43-летнего мужчины.

Благодаря слаженной работе следователей и полицейских подозреваемого в убийстве удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Тульской области.

По нашей информации, подозреваемый не был знаком с жертвой – ему просто не понравился внешний вид потерпевшего, и он решил затеять конфликт. В ходе ссоры злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом и сбежал. От полученных ран тот скончался.

Предварительно, подозреваемого задержали в тот момент, когда он планировал покинуть территорию города. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.