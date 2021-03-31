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Беспричинное убийство: подозреваемый пытался сбежать из Тулы
Фото: СУ СКР по Тульской области

Беспричинное убийство: подозреваемый пытался сбежать из Тулы

Убийце не понравился внешний вид жертвы.

В Туле ранее судимый 42-летний мужчина подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области. 
 
По предварительной информации, вечером 27 марта на одной из улиц Пролетарского округа был обнаружен труп 43-летнего мужчины.
 
Благодаря слаженной работе следователей и полицейских подозреваемого в убийстве удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Тульской области.
 
По нашей информации, подозреваемый не был знаком с жертвой – ему просто не понравился внешний вид потерпевшего, и он решил затеять конфликт. В ходе ссоры злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом и сбежал. От полученных ран тот скончался.
 
Предварительно, подозреваемого задержали в тот момент, когда он планировал покинуть территорию города. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. 
 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:44 0
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