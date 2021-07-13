Полицейские провели рейд в Кондуках
На нарушителей составили протоколы.
В минувшие выходные полицейские провели профилактические рейды в Кондуках. Отдыхающим напомнили о необходимости соблюдения законодательства, запрете курения и распития алкоголя.
Также сотрудники полиции уделили внимание соблюдению Правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, на нарушителей составили семь административных протоколов.
По нашей информации, речь идет о езде на неисправном транспорте и нарушении правил перевозки (слишком много пассажиров в салоне).
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