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Полицейские провели рейд в Кондуках

Полицейские провели рейд в Кондуках

На нарушителей составили протоколы.

В минувшие выходные полицейские провели профилактические рейды в Кондуках. Отдыхающим напомнили о необходимости соблюдения законодательства, запрете курения и распития алкоголя.

Также сотрудники полиции уделили внимание соблюдению Правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, на нарушителей составили семь административных протоколов.

По нашей информации, речь идет о езде на неисправном транспорте и нарушении правил перевозки (слишком много пассажиров в салоне).

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:30 +5
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