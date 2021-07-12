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5 человек утонули в Тульской области за выходные
Фото из архива Myslo.

5 человек утонули в Тульской области за выходные

Один из погибших был пьян.

Как стало известно Myslo, за минувшие сутки в Тульской области утонули пять человек:
  • Дубна, погиб местный 48-летний мужчина;
  • Новомосковск, погиб 54-летний мужчина;
  • Тепло-Огаревский район, пруд в пос. Озерки, погиб 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения;
  • Поселок Петровский, погиб 42-летний мужчина;
  • Узловский район, поселок Каменецкий, погиб 60-летний мужчина.
Напомним, во время отдыха на воде следует соблюдать общеизвестные правила безопасности и ни в коем случае не плавать в состоянии алкогольного опьянения.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:17 +3
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