5 человек утонули в Тульской области за выходные

Фото из архива Myslo.

Один из погибших был пьян.

Как стало известно Myslo, за минувшие сутки в Тульской области утонули пять человек:

Дубна, погиб местный 48-летний мужчина;

Новомосковск, погиб 54-летний мужчина;

Тепло-Огаревский район, пруд в пос. Озерки, погиб 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения;

Поселок Петровский, погиб 42-летний мужчина;

Узловский район, поселок Каменецкий, погиб 60-летний мужчина.

Напомним, во время отдыха на воде следует соблюдать общеизвестные правила безопасности и ни в коем случае не плавать в состоянии алкогольного опьянения.