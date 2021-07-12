Фото из архива Myslo.
5 человек утонули в Тульской области за выходные
Один из погибших был пьян.
Как стало известно Myslo, за минувшие сутки в Тульской области утонули пять человек:
- Дубна, погиб местный 48-летний мужчина;
- Новомосковск, погиб 54-летний мужчина;
- Тепло-Огаревский район, пруд в пос. Озерки, погиб 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения;
- Поселок Петровский, погиб 42-летний мужчина;
- Узловский район, поселок Каменецкий, погиб 60-летний мужчина.
Напомним, во время отдыха на воде следует соблюдать общеизвестные правила безопасности и ни в коем случае не плавать в состоянии алкогольного опьянения.
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