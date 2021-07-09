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Тульские студенты могут принять участие во Всероссийском онлайн-выпускном

Тульские студенты могут принять участие во Всероссийском онлайн-выпускном

Ведущими мероприятия станут известные кавээнщики Вячеслав Макаров и Александр Шахназарян.

В эту субботу, 10 июля, состоится онлайн-концерт «Студенческий выпускной 2021». Он будет посвящен Году науки и технологий. Вести мероприятие будут певец, телеведущий, шоумен, участник команды КВН «Камызяки» Вячеслав Макаров и ведущий, руководитель команды КВН «Михаил Дудиков» Александр Шахназарян.

Артисты и блогеры в прямом эфире будут смотреть и комментировать лучшие творческие студенческие выступления 2020-2021 учебного года. Состоятся прямые эфиры со студентами из разных уголков страны – выпускники смогут задать вопросы представителям разных профессий и увидеть выступления любимых артистов. В прямом эфире будут разыграны ценные подарки и призы.

Гостями выпускного станут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и многие другие.

Студенческий онлайн-выпускной начнётся 10 июля, в 13.00. Хотите присоединиться? Вам сюда!

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