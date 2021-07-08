Фото: архив Myslo.
Тулячка зарезала сожителя из-за череды оскорблений
Произошло преступление во время распития алкоголя.
В Туле 54-летняя местная жительница обвиняется в убийстве.
По предварительным данным, Елена А. распивала алкоголь вместе с сожителем. В какой-то момент процесс распития перетек в ссору, и мужчина неоднократно обматерил женщину. Та несколько раз попросила его прекратить оскорбления, а потом ударила ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд для рассмотрения по существу.
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