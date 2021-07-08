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Тулячка зарезала сожителя из-за череды оскорблений
Фото: архив Myslo.

Тулячка зарезала сожителя из-за череды оскорблений

Произошло преступление во время распития алкоголя.

В Туле 54-летняя местная жительница обвиняется в убийстве.

По предварительным данным, Елена А. распивала алкоголь вместе с сожителем. В какой-то момент процесс распития перетек в ссору, и мужчина неоднократно обматерил женщину. Та несколько раз попросила его прекратить оскорбления, а потом ударила ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд для рассмотрения по существу. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:40 +2
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