Тулячка зарезала сожителя из-за череды оскорблений

Фото: архив Myslo.

В Туле 54-летняя местная жительница обвиняется в убийстве.

По предварительным данным, Елена А. распивала алкоголь вместе с сожителем. В какой-то момент процесс распития перетек в ссору, и мужчина неоднократно обматерил женщину. Та несколько раз попросила его прекратить оскорбления, а потом ударила ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд для рассмотрения по существу.